Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a criticat joi interdictia ca soldatii rusi sa poarte barba, alaturandu-se astfel sefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, in cea mai recenta iesire a celor doi impotriva conducerii militare ruse supervizate de ministrul Serghei Soigu, relateaza Reuters. Intr-un interviu…

- Presedintele Dumei de Stat (camera inferioara), Viaceslav Volodin, a propus vineri, 13 ianuarie, modificarea Codului Penal al Rusiei pentru a putea sa fie confiscate bunurile rusilor care au parasit tara sub acuzatiile de incitare la extremism, reabilitarea nazismului sau ”discreditarea” armatei ruse,…

- Seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, Evgheni Prigojin, sustine ca fortele sale au finalizat preluarea orasului ucrainean Soledar, in timp ce ucrainenii transmit ca situatia este sub control, desi orasul a fost bombardat de 86 de ori, in cursul zilei de luni. 07:20 - Acum 9 minute 11-01-2023…

- Rusia si Ucraina au facut joi un nou schimb de prizionieri, fiecare parte eliberand cate 50 de soldati, informeaza News.ro. Andrii Iermak – seful Biroului presedintelui ucrainean – si Denis Pusilin – seful autoproclamatei Republici Populare Donetk – au confirmat ca 50 de soldati de fiecare parte au…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a publicat, duminica, pe canalul sau Telegram, un videoclip despre un atac asupra Centralei Nuclearo-Electrice Zaporojie, comis, potrivit lui, de catre Forțele Armate ale Ucrainei, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Evgheni Prigojin, omul de afaceri legat de Kremlin și fondator al faimosului grup de mercenari Wagner, a ridicat miza in lunga sa disputa cu guvernatorul din Sankt Petersburg, Alexander Beglov, solicitand autoritaților ruse sa il ancheteze pe politician pentru inalta tradare, scrie The Moscow Times…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia, Leonid Slutki, a dat asigurari ca Rusia va reveni cu certitudine la Herson. Rusia va reveni cu certitude la Herson, acesta este un ținut istoric rusesc, a scris Leonid Slutki, șeful Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat a Rusiei si liderul…

- Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a recunoscut ca a suferit pierderi importante in randul luptatorilor sai din Ucraina dupa un atac de artilerie lansat de trupele ucrainene, relateaza dpa. „Douazeci si trei de luptatori au murit si 58 au fost raniti”, a scris Kadirov joi seara pe canalul…