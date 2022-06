Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecenilor, Ramzan Cadirov, susține ca daca el ar fi in locul lui Vladimir Putin ar lua la rand toate statele aliate ale SUA din Europa și apoi ar ataca direct America. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Germania rezista și nu vrea sa dea curs „șantajului” rusesc cu plata in ruble a gazelor și vrea sa achite ca și pana acum, doar in euro. Pe masura ce compania rusa Gazprom a oprit livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria miercuri (27 aprilie) din cauza neplații in ruble, Germania a spus ca nu va…

- Rusia a expulzat trei diplomați norvegieni, a anunțat miercuri biroul de presa al Ministerului norvegian al Afacerilor Externe, relateaza CNN . Aceasta decizie vine dupa ce, la inceputul acestei luni, Norvegia a numit același numar de diplomați ruși persona non grata, ca raspuns la atrocitațile comise…

- Grupul rus Gazprom isi va suspenda livrarile de gaze catre Bulgaria incepand de miercuri, a anuntat marti seara guvernul de la Sofia, invocand refuzul sau de a respecta noile cerinte ale furnizorului, scrie AFP. „Astazi, Bulgargas EAD a primit notificarea ca livrarile de la Gazprom Export vor fi suspendate…

- ​​Vladimir Putin a anunțat joi ca a anulat luarea cu asalt a combinatului Azovstal, unde este rezistența din Mariupol. Liderul de la Kremlin a precizat insa ca asediul continua. „Inchideți aceasta zona industriala, astfel incat nici musca sa nu zboare”, a spus el, potrivit Tass. Putin a explicat ca…

- Vladimir Putin a facut prima declarație dupa ce omologul sau, Joe Biden, l-a avertizat sa nu atace țarile NATO. Liderul de la Moscova nu a comentat declarațiile acestuia, insa s-a aratat mulțumit de razboiul din Ucraina. Mai exact, liderul de la Kremlin a laudat ”operațiunea militara speciala” in care…

- Rusia nu va renunța niciodata la suveranitatea sa, afirma Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a declarat ca multe țari deja traiesc cu „spatele îndoit”, însa țara sa nu va ajunge niciodata la așa umilința, scrie Realitatea.md. Președintele rus a facut referire la…

- Liderul cecen Ramzam Kadirov a anunțat ca s-a deplasat impreuna cu luptatorii sai in Ucraina, pentru a se alatura trupelor rusești, scrie BBC. Intr-un video postat online, Kadirov afirma ca forțele cecene au capturat pana acum o baza militara ucraineana, fara a suferi pierderi. Liderul republicii…