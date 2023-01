Stiri pe aceeasi tema

- Varșovia și alți aliați din NATO au cerut insistent Germaniei sa le dea unda verde pentru a trimite tancurile fabricate in Germania in Ucraina, in condițiile oficialii de la Kiev cer tot mai mult armament greu, esențial in confruntarea cu Rusia.

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a calificat drept o acțiune neprietenoasa din partea Poloniei posibila furnizare de tancuri Leopard Ucrainei fara autorizația Berlinului. „Polonia nu ar trebui sa transfere tancuri Leopard catre Ucraina fara acordul Berlinului”, transmite oficialul german.…

- Oficialii occidentali din domeniul apararii se intalnesc vineri in Germania pentru a stabili ce noi arme vor trimite Ucrainei, in perspectiva unei escaladari a conflictului in aceasta primavara. Sub presiunea aliaților, Germania trebuie sa decida daca va da unda verde livrarii tancurilor de lupta pe…

- Guvernul suedez a anuntat joi un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care va include vehicule blindate de lupta pentru infanterie si sistemul de artilerie Archer, informeaza Reuters. Suedia va trimite 50 de vehicule de lupta pentru infanterie Type 90, blindate si cu senile. Acest vehicul poate…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, care joi se afla la Berlin, va face "presiuni asupra germanilor" pentru a-si da acordul ca tancurile lor Leopard sa fie transferate in Ucraina, pentru a oferi "intr-un moment crucial" capacitatea de a contracara orice potentiala ofensiva de primavara…

- Ministrul britanic al apararii se va intalni, astazi, in Estonia, cu omologii din Polonia și țarile baltice pentru a coordona eforturile de a obține aprobarea Germaniei pentru transportul de tancuri grele Leopard in Ucraina, a informat The Guardian.

- Raspunsul international ce a urmat declansarii invaziei ruse a determinat Ucraina sa-si „reevalueze” relatiile cu multe tari, intrucat raspunsul „nu a fost acelasi” din partea tuturor si unii au fost chiar „meschini”, a spus Zelenski.Conform presedintelui ucrainean, Polonia si vecinii sai baltici (Lituania,…

- Guvernul polonez nu vede nicio justificare pentru legarea adoptarii formale a ajutorului financiar european de 18 de miliarde de euro pentru Ucraina de aprobarea unui impozit minim de 15% pentru companiile multinationale, o pozitie care in practica amana aprobarea ajutorului financiar al UE pentru Ucraina,…