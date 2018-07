Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul SpaceX, Elon Musk, considera ca Marte ar putea fi urmatoarea planeta colonizata de oameni. Multiplele sale misiuni de lansare a rachetelor, precum Falcon Heavy, sunt considerate precursoarele unei viitoare misiuni a omenirii catre Planeta...

- Noaptea Muzeelor. Peste 90 de pasteluri, acuarele si desene semnate de Stefan Luchian (1868-1916) de-a lungul vietii pot fi admirate intr-o expozitie care va fi deschisa publicului in salile Muzeului National...

- Eveniment impresionat miercuri seara pe strazile Buzaului. 400 de militari din țarile ale caror soldați odihnesc in Cimitirul Eroilor din Buzau au participat la ceremonia de retragere cu torțe pe traseul Piața Dacia – Aleea Trandafirilor – Bulevardul Unirii – Bulevardul Calea Eroilor – Cimitirul Eroilor.…

- Inca un „eveniment istoric". Republica Moldova a obținut statutul de observator in cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. Decizia a fost luata, astazi, in cadrul intrunirii in format restrans a reprezentanților a Consiliului Suprem Economic Eurasiatic. Potrivit președintelui Republicii Moldova, Igor…

- NASA va trimite primul elicopter pe Marte pentru a testa in ce masura vehiculele mai grele decat aerul pot face fața pe Planeta Roșie. Aparatul, care cantarește puțin sub 1.8 kilograme, se numește „The Mars Helicopter” și va avea forma unui vehicul miniatural, asemanator unei drone, conform nasa.gov…

- Elicopterul va fi atasat de roverul Mars 2020. NASA vrea sa testeze astfel cum functioneaza vehiculele mai grele decat aerul pe Planeta Rosie. Elicopterul va fi atasat partii inferioare a vehiculului rover Mars 2020 si va dispune de tot ceea ce este necesar pentru a opera in mediul martian, inclusiv…

- O versiune modernizata a rachetelor din gama Falcon 9, dezvoltata de compania SpaceX pentru viitoarele misiuni ale sale cu echipaje umane, va fi lansata joi cu ocazia unui prim zbor comercial de la baza Cape Canaveral din Florida si va avea la bordul ei un satelit de comunicatii construit pentru…

- Peste 100 de piese din structura viitoarei capsule spatiale Orion, pe care NASA o dezvolta in aceasta perioada cu scopul de a fi utilizata in misiunile din spatiul indepartat, vor fi realizate cu ajutorul unor imprimante 3D, folosind o tehnologie despre care expertii afirma ca va deveni in cele din…