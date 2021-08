Șefa TVR, Ramona Saseanu, a scris despre moartea angajatului TVR, acuzand ca mulți dintre predecesorii sai au ales ”sa neglijeze angajații televiziunii romane incat s-a ajuns la situația in care cel care ne este alaturi, cameraman, șofer, reporter sau altceva sa nu mai fie perceput ca un om cu problemele și dramele lui personale”. Un angajat al TVR a murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce s-a aruncat de pe cladirea turn in care functioneaza televiziunea publica. Conform unor surse, barbatul avea 53 de ani, se afla in timpul programului si lucra ca sofer. Șefa TVR, Ramona Saseanu, a scris despre…