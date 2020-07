Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul acestui material vei gasi o serie de informații utile și practice ca sa te ajute sa-ți combini skill-urile personale, cu abilitațile tale profesionale. l Munca la birou/firma VS. munca de acasa Exista o adevarata polemica in ceea ce privește munca la birou sau intr-o societate, și cea…

- Angajatii care pot munci de acasa in aceasta perioada se bucura de mai multe avantaje si sunt considerati norocosi. Adevarul este, insa, ca multi dintre cei care stau acasa se confrunta cu diferite probleme, de la lipsa unui spatiu de birou dedicat, la conexiunea de internet slaba.…

- Munca de acasa devine semi-permanenta. Studiu: Angajatii vor lucra de acasa 40% din timp, cel putin pana la sfarsitul anului Angajatii majoritatii companiilor vor continua ca, aproximativ 40% din timp, sa isi desfasoare activitatea de acasa, cel putin pana la sfarsitul lui 2020, arata un studiu al companiei…

- Radiografia pieței muncii, in timpul pandemiei. Doua companii din trei nu au redus costurile cu angajatii, iar 80% vor sa imbine in viitor munca de acasa cu cea de la birou Aproape doua treimi (65%) dintre companiile din Romania nu au aplicat masuri de reducere a costurilor cu angajatii in cele doua…

- Ne aflam in perioada tranzitorie a pandemiei, majoritatea statelor incercand sa relaxeze treptat masurile de distantare sociala. Oamenii viseaza la revenirea la normalitate. Totusi, este foarte probabil ca actuala criza sa determine schimbari majore asupra tuturor aspectelor vietii cotidiene, iar acest…

- Munca de acasa a adus o serie de schimbari radicale, iar majoritatea participantilor la un sondaj sustin ca simt lipsa discutiilor cu colegii, nu reusesc sa gaseasca un echilibru intre viata profesionala si cea personala si isi doresc sa vada si alte persoane in jur atunci cand lucreaza.

- Microsoft a afișat joi rezultate financiare foarte bune, aplicația Teams are 75 de milioane de useri, iar ”transformarea digitala” a fost uimitor de rapida, ultimele doua luni fiind echivalentul a doi ani, spune CEO-ul companiei, Satya Nadella. El estimeaza ca actuala criza va fi urmata…

- Romania aduce acasa zeci de muncitori din Austria. Oamenii vor sta in carantina, dupa ce vor ajunge acasa cu un tren special. Autoritatile din Austria trimit un al doilea tren spre Romania, care va aduce 40 de muncitori romani care au contracte de munca in aceasta tara, acestia urmand sa intre in…