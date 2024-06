Stiri pe aceeasi tema

- Prin urmare, in apropierea malurilor raului din centrul statului Washington, Microsoft pariaza pe un efort de a genera energie din fuziunea atomica - ciocnirea atomilor care alimenteaza soarele - o descoperire care a scapat oamenilor de știința in ultimul secol. Fizicienii prezic ca nici Microsoft nu…

- Profilul cumparatorului s-a schimbat in ultimii ani, pe masura ce mediul online a cunoscut o expansiune tot mai rapida, iar nevoile oamenilor au evoluat odata cu așteptarile, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions in cadrul uneia dintre cele mai importante banci de tip challenger din Europa de Sud-Est,…

- Capacitatea soluțiilor, dezvoltate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, de a ne lua locul de munca revine mereu in discuție de fiecare data cand giganții IT anunța o imbunatațire a tehnologiei. Intr-o discuție cu Adi Morun, Director Data & AI...

- In timp ce politicienii din Marea Britanie se pregatesc pentru alegerile generale, la o mie de kilometri distanta, razboiul Ucrainei cu Rusia se intensifica. Kievul a fost nevoit sa mute mii de trupe in partea de nord-est a liniei frontului pentru a respinge noua ofensiva a lui Putin.

- Mulți romani au luat in greutate dupa Paști! Ca au ținut sau nu post, bunatațile le-au facut cu ochiul, așa ca in numai cateva zile cantarul a aratat cu cateva kilograme in plus. Chiar daca in multe cazuri e vorba in mare parte de retenție de apa, e bine sa știți ca exista cateva reguli simple pe care,…

- Un truc simplu ne poate ajuta sa curațam rapid ouale fierte, care se numara printre cele mai consumate alimente in perioada Paștelui. Ouale fierte sunt foarte gustoase, insa mulți intampina dificultați in momentul in care trebuie sa le curețe de coaja. Din fericire, exista numeroase trucuri de mare…

- Orice gradinar știe ca buruienile sunt un lucru obișnuit atunci cand vine vorba de ingrijirea curții. Din fericire, exista o mulțime de soluții pentru a va ajuta sa le gestionați. Printre aceste soluții se regasește și cel mai ieftin erbicid natural, care te va ajuta sa scapi rapid de buruieni. Buruienile…