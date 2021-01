Stiri pe aceeasi tema

- Sonda spatiala Solar Orbiter, aflata intr-o misiune comuna NASA-Agentia Spatiala Europeana (ESA), a survolat duminica planeta Venus in cadrul unei serii de manevre menite sa o trimita pe o orbita circumsolara, transmite Space.com. Solar Orbiter s-a apropiat pana la 7.500 de kilometri de…

- Zvonurile legate de o posibila impacare intre Mihai Mitoșeru și Noemi i-au incantat pe fani, insa adevarul din spatele relației celor doi este cu totul altul. Prezentatorul TV a marturisit ce sentimente sunt acum intre el și fosta soție.

- Gata cu lacrimile și durerea! Doamnelor și domnilor, Alexandra și Ionuț Bodi, regii Tik Tok-ului de la Acces Direct, s-au impacat! Sarut patimaș in fața fanilor! Faimosul cuplu a invins ”haterii”!

- O batrana din comuna Milcovul a platit cu viata pentru neatentia a doi soferi, un barbat din comuna Tataranu si o femeie din comuna Milcovul. Ambii conducatori auto au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru accidentul in care au fost implicati la inceputul…

- Ramona Olaru a reușit sa fie atracția emisiunii in ediția recenta. Colega de platou a celebrilor matinali de la Antena 1 a starnit hohote de ras in randul fanilor emisiunii, dar și a celor care o supravegheau atent. Ce s-a intamplat? Blondina a fost atracția zilei in randul fanilor show-ului de dimineața.…

- Eșecul la scor suferit de Politehnica Iași pe terenul FC Voluntari, 0-4, a avut un efect invers fața de ceea ce se intampla de regula in fotbalul romanesc. Antrenorul Daniel Pancu și capitanul Andrei Cristea, care s-au contrat inainte și dupa meci, dupa ce tehnicianul l-a lasat pe atacant in afara…

- Vestea ca Ramona Olaru și Cuza de la „Noaptea Tarziu” s-au desparțit din nou i-a șocat pe fani, avand in vedere faptul ca nu trecuse mult timp de cand aceștia se impacasera. Acum, dupa mai bine de o luna de la separare, frumoasa asistenta de la „'Neatza cu Razvan și Dani” și-a pus admiratorii pe ganduri,…

- Lino Golden și Andra Ghinea nu au putut sta departe unul de celalalt și s-au impacat, spre bucuria fanilor. Cuplul a fost surprins la petrecerea aniversara a artistului, la care au participat mai multe vedete.