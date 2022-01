Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a dorit sa le transmita un mesaj important urmaritorilor ei de pe Instagram, in special celor care ii dau mereu comentarii de hate și o condamna pentru ca ar fi folosit Photoshop pentru unele dintre fotografiile ei.

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu sunt mai fericiți ca niciodata și acest lucru se poate vedea cu ochiul liber. De cand și-au oficializat relația, cei doi amorezi nu rateaza nicio ocazie de a se posta impreuna, așa cum s-a intamplat și recent, asta pentru ca au publicat pe Instagram o imagine de colecție,…

- De puțin timp, Catalin Cazacu și Ramona Olaru formeaza un cuplu. Campionul la motociclism a fost invitat luni in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a raspuns tuturor intrebarilor prezentatorului de la PRO TV. Catalin Cazacu a dezvaluit și ce intreaba mama lui despre Ramona.Au fost buni prieteni foarte…

- Catalin Cazacu a oferit cateva detalii picante din viața sa personala. Ce il intreaba mama sa despre Ramona Olaru? Cea care i-a dat viața sportivului este nerabdatoare. Ce vrea sa știe femeia cat mai rapid? Catalin Cazacu primește intrebari de la mama sa despre Ramona Olaru: ce vrea sa știe femeia?…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu sunt mai fericiți ca niciodata, iar asta nu o spunem noi, ci postarile de pe rețelele de socializare din ultima perioada care stau drept dovada. Ei bine, vedeta de la Antena 1 iși ține mereu fanii de pe Instagram la curent cu tot ceea ce se intampla in viața sa, dar mai…

- Dupa ce Ramona Olaru și Catalin Cazacu au recunoscut ca formeaza un cuplu, sfaturile pentru o relație de succes nu au intarziat sa apara. Insa, printre cele mai prețioase, au fost cele venite de la Dani Oțil, prezentator și sportiv inrait, care acum a pus totul pe locul doi, caci Luca Tiago ii ocupa…

- Ramona Olaru a fost surprinsa recent in compania lui sportivului Catalin Cazacu, sarutandu-se, in semn ca relația lor de prietenie s-a transformat in iubire. Dar iata ca acum noi indicii ies la iveala despre relația celor doi. Ramona Olaru, ceruta de soție? Ramona Olaru, superba asistenta de la Neatza…