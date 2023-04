Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Ramona Olaru și-a surprins fanii cu imagini alaturi de noul iubit. Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani pare mai fericita ca niciodata. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a spus ce ii atrage atenția la un barbat.

- Ramona Olaru și-a deschis sufletul și a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars despre copilarie. Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani iși amintește și acum de perioada sarbatorilor, care aveau o mare importanța in familia vedetei, dar și de cum momentele frumoase au fost umbrite de lipsurile…

- Ramona Olaru a plecat intr-o scurta vacanța la Paris, insa a avut parte de o intamplare pe care nu o va uita niciodata prea curand. Asistenta TV a luat un taxi și nu avea bani cash cu care sa plateasca. Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, Ramona Olaru pare ca nu mai vrea sa stea niciun weekend prin…

- Ramona Olaru s-a desparțit de Catalin Cazacu, dupa un an relație, timp in care au avut loc mai multe impacari și desparțiri. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” are un nou iubit și nu s-a ferit sa arate schimbarile din viața ei. Relația cu Catalin Cazacu a ajuns la final, insa de data aceasta…

- Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, fostul ei logodnic, Ramona Olaru și-a dorit sa fie discreta in ceea ce privește viața ei personala, motiv pentru care nu a oferit prea multe detalii despre desparțire sau despre noul ei iubit. De aceasta data, barbatul misterios din viața asistentei de la Neatza cu…

- Ramona Olaru pare mai indragostita ca niciodata, iar drept dovada sunt imaginile postate pe rețelele de socializare. Dupa desparțirea de fostul ei logodnic, Catalin Cazacu, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a preferat sa fie discreta cu viața ei personala. De aceasta data, barbatul misterios…

- Dragoste cu nabadai pare a fi sintagma care descrie cel mai bine relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu. Dintr-o postare recenta a asistentei de la Neatza cu Razvan și Dani reiese ca s-a desparțit din nou de prezentatorul de la Antena Stars și se pare ca nici nu mai vrea sa-și aminteasca de el.