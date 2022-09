Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru le ofera doza de energie colegilor sai de platou in fiecare dimineața "Neatza cu Razvan și Dani". Asistenta TV și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1 cu cele mai amuzante glume, dar și sa dea startul ediției de astazi. Iata gluma zilei spusa de asistenta TV!

- Ramona Olaru ofera doza de energie in fiecare dimineața in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV este cea care și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1 cu cele mai amuzante glume și de fiecare data le aduce zambetul pe buze colegilor sai. Iata care este gluma zilei spusa de Ramona…

- Ramona Olaru este sarbatorita zilei de astazi! Asistenta TV a implinit varsta de 33 de ani și a fost surprinsa chiar inca de la primele ore ale dimineții cu numeroase cadouri din partea colegilor sai de platou, Razvan Simion și Dani Oțil. Insa cu toate acestea, iubitul vedetei a fost cel care a impresionat-o…

- Așa cum ne-a obișnuit de fiecare data, Ramona Olaru da "startul" glumelor in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani, de la Antena 1. In aceasta dimineața Ramona Olaru a fost cea care le-a adus colegilor zambetul pe buze, dar și telespectatorilor. Iata gluma spusa de asistenta TV, in direct!

- Ramona Olaru a lipsit din ediția de joi, 30 iunie, e emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”. Telespectatorii au observat absența asistentei TV de la matinalul de la Antena 1 și s-au intrebat ce se intampla cu ea. Apare in fiecare zi pe micul ecran, insa joi, 30 iunie, iubita lui Catalin Cazacu nu a mers…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca emisiunea matinala 'Neatza cu Razvan și Dani' aduce zambetul pe buzele tuturor celor care o urmaresc, prin numeroase subiecte de interes general. Ei bine, și prezentatorii Dani Oțil și Razvan Simion sunt cu hazul la ei, insa nici Ramona Olaru nu se lasa…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca fiecare ediție de la Neatza cu Razvan și Dani vine mereu cu o porție buna de ras, care mereu aduce zambetul pe buze oamenilor. Ei bine, azi nu a mai fost Dani Oțil cel cu glumele la el in cadrul emisiunii, ci chiar Ramona Olaru, care s-a și obișnuit sa aduca…