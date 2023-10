Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru ofera doza de energie in fiecare dimineața la Neatza cu Razvan și Dani, iar asistenta TV iși amuza colegii de platou. Vedeta este mereu plina de umor și le aduce zambetul pe buze telespectatorilor de la Antena 1. Iata ce nu suporta Ramona Olaru la un barbat!

- Ramona Olaru și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1 cu cele mai amuzante glume inca de la primele ore ale dimineții, astfel ca vedeta a fost plina de umor și a transmis un mesaj pentru prietena ei. Colegii de platou au reacționat imediat și s-au amuzat copios.

- Fiecare dimineața incepe cu zambetul molipsitor adus de Ramona Olaru in platoul emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani" de la Antena 1. Cu o abilitate remarcabila de a aduce bucurie in sufletele colegilor sai și a telespectatorilor, asistenta TV reușește sa aduca doza de umor!

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Ramona Olaru este o femeie foarte amuzanta, care reușește sa aduca zambetul pe buze tuturor. Așa a facut și in aceasta dimineața, deoarece a zis un nou banc in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV a adus doza de umor in emisiunea de la Antena…

- Ramona Olaru spune zilnic glume la Neatza cu Razvan și Dani, iar ea reușește mereu sa le aduca zambetul pe buze colegilor de breasla și cu siguranța și telespectatorilor de la Antena 1. In aceasta dimineața a dezvaluit un nou banc. Asistenta TV și-a uimit colegii de platou cu aceasta gluma tare.

- Ramona Olaru a venit cu doza de umor la Neatza cu Razvan și Dani, așa cum face in fiecare dimineața. Asistenta TV a spus o noua gluma extrem de haioasa și a reușit sa le aduca zambetul pe buze colegilor de breasla și cu siguranța și telespectatorilor de la Antena 1. Iata care este bancul zilei!

- Ramona Olaru este o fire deschisa și care reușește zilnic sa le aduca zambetul pe buze colegilor de breasla, dar și telespectatorilor de la Antena 1. In aceasta dimineața, la Neatza cu Razvan și Dani, asistenta TV a spus o noua gluma extrem de haioasa. Iata cu ce banc și-a surprins colegii de platou…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Ramona Olaru aduce zambetul pe buze tuturor cu glumele pe care le spune zilnic. De aceasta data, asistenta TV a adus doza de umor la Neatza cu Razvan și Dani. Iata ce gluma le-a impartașit colegilor ei de breasla, dar și telespectatorilor de la Antena 1!