Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu s-au logodit vara aceasta și urmeaza sa faca pasul cel mare. Vedeta de la Antena 1 a facut recent, declarații despre cum se ințelege cu mama iubitului ei. DE asemenea, Catalin Cazacu a dezvaluit ce i-a spus cea care i-a dat viața, despre viitoarea soție.„Mama m-a intrebat…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu, chiar daca s-au logodit, au parte și de certuri in relația lor. Intr-un interviu pentru Antena Stars, cei doi au dezvaluit ce probleme au in relație, de unde apar neințelegerile intre ei. Ramona Olaru a spus exact ce o deranjeaza la Catalin Cazacu. „De ce ești in casa…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu au o relație urmarita atent de ochii fanilor, fiid doua persoane publice care iși traiesc viața in lumina reflectoarelor. Insa, se pare ca in intimitatea lor, ca in orice relație, cei doi se confrunta cu probleme in cuplu, pe care le-au dezvaluit la Antena Stars. Iata…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza un cuplu de mai bine de un an. Cei doi se ințeleg bine, insa, vedeta de la Antena 1 recunoaște ca exista certuri dese intre ea și viitorul soț. Ramona a explicat de la ce pornesc neințelegerile. Ramona Olaru și Catalin Cazacu mai au parte și de certuri, insa motivele…

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru au o relație fericita de ceva timp, fiind deliciul oamenilor atunci cand ies in public. Așadar, Catalin Cazacu a facut cateva dezvaluiri din viața lor de cuplu, in care a spus cum decurge relația cu Ramona, mai ales acum de cand casa lor este ”șantier”.

- Dupa ce au trecut prin cateva „hopuri” la inceputul idilei, lucrurile au devenit cat se poate de serioase intre cele doua vedete, iar acest lucru se vede cu ochiul liber pe degetul prezentatoarei „Neatza”. Catalin Cazacu nu vrea sa o piarda pe Ramona Olaru și nu lasa loc de interpretari in relația lor.…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu s-au bucurat de momente frumoase impreuna, iar cei doi au decis sa mearga intr-o destinație de vis. Asistenta TV a facut primele dezvaluiri la Neatza cu Razvan și Dani despre vacanța, dar și despre locurile pe care le-a vizitat.

- Ramona Olaru, in varsta de 33 de ani, s-a logodit in aceasta vara cu iubitul ei, Catalin Cazacu, iar in curand cei doi vor face pasul cel mare. Colega lui Razvan și Dani, de la Antena 1, a scos la iveala un amanunt mai puțin știut din viața ei. Ramona Olaru a postat pe Instagram un mesaj, in care le…