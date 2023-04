Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil este foarte activ pe rețelele personale de socializare, iar el posteaza și videoclipuri amuzante pe TikTok. Ei bine, prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani a postat un nou videoclip pe TikTok. El și Ramona Olaru au facut „concurența” pentru Dani Mocanu și Alex Velea. Cei doi nu au „iertat”…

- Ramona Olaru a plecat intr-o scurta vacanța la Paris, insa a avut parte de o intamplare pe care nu o va uita niciodata prea curand. Asistenta TV a luat un taxi și nu avea bani cash cu care sa plateasca. Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, Ramona Olaru pare ca nu mai vrea sa stea niciun weekend prin…

- Ramona Olaru pare sa-l fi uitat complet pe Catalin Cazacu. Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani și-ar fi refacut viața in brațele unui barbat cu 9 ani mai tanar decat ea. Cum arata cel care i-a furat inima. Are 25 de ani și este milionar. Cine ar fi noul iubit al Ramonei Olaru […] The post El este…

- Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul romanesc. Asistenta TV de la "Neatza cu Razvan și Dani" este foarte activa pe rețelele sociale, acolo unde nu ezita sa le arate fanilor activitațile pe care le desfașoara zilnic. Așa a facut și de aceasta data cand, pe internet, vedeta…

- Ramona Olaru s-a desparțit de Catalin Cazacu, dupa un an relație, timp in care au avut loc mai multe impacari și desparțiri. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” are un nou iubit și nu s-a ferit sa arate schimbarile din viața ei. Relația cu Catalin Cazacu a ajuns la final, insa de data aceasta…

- Ramona Olaru este una dintre cele mai mondene apariții din showbiz-ul romanesc. Asistenta de la "Neatza cu Razvan și Dani" a fost, din nou, ținta rautaților in mediul online. Vedeta a primit un mesaj, din partea unui urmaritor, care a facut-o sa rabufneasca. Ce a spus Ramona Olaru.

- Ramona Olaru a izbucnit pe Instagram, iar asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani a dezvaluita ceea ce o deranjeaza la anumite persoane. Ramona Olaru a dat carțile pe fața și vedeta a fost mai sincera ca niciodata. Iata ce o scoate din sarite pe blondina!