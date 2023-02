Stiri pe aceeasi tema

- Dragoste cu nabadai pare a fi sintagma care descrie cel mai bine relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu. Dintr-o postare recenta a asistentei de la Neatza cu Razvan și Dani reiese ca s-a desparțit din nou de prezentatorul de la Antena Stars și se pare ca nici nu mai vrea sa-și aminteasca de el.

- Ramona Olaru este adorata de romanii de peste tot. Aceasta este una din prezențele deosebite de pe micul ecran care reușește sa țina des legatura cu fanii și in mediul online. Asistenta TV de la „Neatza cu Razvan și Dani” are o silueta de invidiat și se mandrește cu fizicul ei. De aceasta data, vedeta…

- Dani Oțil a spus mai mult decat și-ar fi dorit Ramona Olaru in cadrul matinalului de luni de la Antena 1. Deși s-a afișat in ipostaze de cuplu alaturi de Catalin Cazacu de Craciun, asistenta TV nu a oferit nicio confirmare oficiala a impacarii lor. Totuși, in aceasta dimineața prezentatorul de la Neatza…

- Ramona Olaru s-a pregatit pana in cele mai mici detalii pentru a da startul Revelionului de zi de la Neatza cu Razvan și Dani și a bifat, din nou, o apariție de zile mari. Iata cum a aparut frumoasa prezentatoare in ediția speciala de azi.

- Ramona Olaru a avut parte de puțin ghinion astazi și s-a aratat revoltata in mediul online, dupa ce a fost amendata pe nedrept, porivit declarațiilor ei. Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a povestit intrega situație urmaritorilor ei.

- Ramona Olaru iși surprinde de fiecare data telespectatorii de la Antena 1, dar și colegii de platou cu cele mai amuzante glume la Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV le aduce zambetul pe buze și ii amuza copios inca de la primele ore ale dimineții. Iata ce a dezvaluit Ramona Olaru!

- Ramona Olaru a izbucnit in plans in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1. Puțini sunt cei care știu ca pe frumoasa blondina o cheama și Nicoleta, iar astazi, de ziua ei de nume, asistenta TV a primit o surpriza de zile mari din partea colegilor sai de platou. Ce dorința […] The post…

- Așa cum a obișnuit pe toata lumea, Ramona Olaru are glumele la ea și de fiecare data reușește sa le faca ziua mai buna atat colegilor sai de breasla, cat și telespectatorilor de la Antena 1. In aceasta dimineața, asistenta TV a venit cu un nou banc la Neatza cu Razvan și Dani. Ce gluma a dezvaluit logodnica…