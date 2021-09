Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil resimte din plin viața de proaspat tatic, iar asta o dezvaluie ori de cate ori are ocazia. Astazi, in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani el a dezvaluit ca a reușit sa doarma doar doua ore pe noapte. Dani Oțil iși cauta amanta! Ce vrea sa ii faca, neaparat Dani Oțil este proaspat […] The post…

- Elena Udrea a fost surprinsa de paparazzii Spynews intr-o ipostaza de zile mari, caci imaginile spun totul, astfel ca blondina a facut o vizita la hotelul fostului soț, Dorin Cocoș, alaturi de doi prieteni. Elena s-a simțit ca la ea acasa in locația exclusivita deținuta de fostul partener de viața,…

- Polițiștii botoșaneni au fost sesizați astazi ca adolescenta Roxana Maria Sanduc, de 16 ani, din comuna Stauceni, a parasit domiciliul pe data de 11 iulie 2021 și pana in prezent nu a mai revenit acasa.

- Polițiștii botoșaneni au fost sesizați astazi ca adolescenta Roxana Maria Sanduc, de 16 ani, din comuna Stauceni, a parasit domiciliul pe data de 11 iulie 2021 și pana in prezent nu a mai revenit acasa.

- Pe 8 aprilie 2021, Emily Burghelea a devenit mama unei fiice. Modelul și iubitul ei s-au casatorit in noiembrie 2020. „Slujba a fost dumnezeiasca, nu m-am putut opri din plans, iar sentimentele traite nu se pot compara cu nimic. O combinație de o profunzime nemaiintalnita. Fiecare cuvant vibra atat…

- Angajata de la Serviciul de Ambulanța Galați, acuzata ca i-a spus unei mame ca nimeni nu-i va cauta copilul disparut, a fost suspendata din funcția de dispecer. Ea iși va continua activitatea de asistenta me...

- Tinerii interesați de o cariera in Jandarmeria Romana se pot inscrie, pana pe 11 iulie 2021, pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Toate detaliile despre procedura de admitere, numarul de locuri aprobate pe facultați, formularele și documentele…

- Premierul Florin Citu i-a criticat la final pe membrii Opozitiei, afirmand ca ii „ingrijoreaza saracia din Romania” cu ceasuri „care costa cat un apartament” la mana. premierul a mai adaugat ca nu au ce cauta aici.