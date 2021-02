Stiri pe aceeasi tema

- Eduardt Cozminschi a fost eliberat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, potrivit unei decizii a prim-ministrului Florin Citu, publicata vineri seara in Monitorul Oficial. De asemenea, tot prin decizie a premierului, in functia de presedinte…

- Csilla Hegedus a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Liliana Anghel a fost eliberata din functia…

- Cabinetul demisionar de miniștri l-a eliberat vineri pe Dorin Andros din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului. De asemenea, in ședința din 12 februarie, Executivul l-a eliberat pe Iulian Postica din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei…

- Gabor Sandor a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Premierul a decis tot vineri eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si…

- Ioana Mihaila a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a decis eliberarea lui Ciprian Bogdan din functia de secretar de stat la Ministerul…

- Monica-Emanuela Althamer a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Asociatii CN APM Constanta, convocati in sedinta ordinara la finele lunii ianuarie Un membru in cadrul Consiliului de Administratie a demisionat Catalin Diaconu ii va lua loculActionarii de la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA au fost convocati in sedinta ordinara in data de 28…