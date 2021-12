Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a devenit mama pentru prima data in urma cu cateva zile. Artista traiește momente unice și se bucura de fiecare clipa pe care o petrece alaturi de Anastasia, fetița sa. Șatena a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Star Matinal, unde a facut primele declarații despre rolul de mamica.

- Fostul logodnic a lui Dodo, Liviu Kevin, a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Showbiz Report, unde a facut declarații in exclusivitate despre scandalul dintre el și artista. Ce acuzații ii aduce acesta lui Dodo, puteți vedea mai jos.

- Madalina Apostol și Nick Radoi au avut o dragoste cu nabadai, insa, cu toate acestea, fanii cuplului așteapta din moment in moment ca cei doi sa revina la ceea ce au trait odata și sa formeze un cuplu din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, Nick Radoi a dat carțile pe fața și a declarat public…

- Camelia Mitoșeru a trecut prin momente grele, dupa ce a fost internata la Spitalul Floreasca din București pentru cateva zile. Vedeta a fost externata și a oferit cateva declarații la Antena Stars cu privire la starea sa de sanatate.

- Ramona Manole a dat dovada ca este o femeie puternica, asta dupa ce a decis sa divorțeze de tatal copiilor ei, deși știa ca o sa ii fie foarte greu sa iși creasca fetițele de una singura. Bruneta a incercat pe cat posibil sa țina marele scandal departe de ochii lumii, astfel ca a și reușit. Și-a șters…

- Miraj Tzunami, fratele lui Tzanca Uraganu, face declarații in direct la Antena Stars, dupa ce fratele sau a fost batut noaptea trecuta. Acesta susține ca nu știe cine l-a lovit pe cantareț, asta dupa ce astazi in presa se zvonea ca ar fi vorba chiar de foștii cumnați ai sai, frații Lambadei.

- Stephan Pelger a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre una dintre cele mai mari dorințe pe care o are, anume aceea de a adopta un copil. Creatorul de moda se mandrește cu parinții lui și spune ca nu putea primi o viața mai frumoasa ca cea pe care a avut-o. Iata ce a declarat Stephan in exclusivitate!

- Dima Trofim este fara doar și poate cel mai fericit tatic, asta deoarece ieri iubita lui, Angela, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Emoționat, prezentatorul Star Matinal, a vorbit despre momentul mult așteptat, dar a spus și ce nume au ales pentru micuța.