Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a numit-o, miercuri, pe Ramona Iulia Chiriac sefa a Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. Ea va fi reprezentanta oficiala a CE in Romania, sub autoritatea politica a presedintei Ursula von der Leyen, iar mandatul acesteia va incepe la 1 iulie.

- Ramona Iulia Chiriac a fost numita sef al Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, iar mandatul sau va incepe luna viitoare, informeaza un comunicat al CE. Chiriac va fi reprezentanta oficiala a Comisiei Europene in Romania, sub autoritatea politica a presedintelui Ursula von der Leyen. Ea are…

- Ramona Iulia Chiriac a fost numita șef al reprezentanței Comisiei Europene la București, arata un comunicat al instituției. Pana in prezent, aceasta funcție a fost indeplinita interimar de Istvan Jakab. Ramona Iulia Chiriac va acționa, in aceasta funcție, ca reprezentant oficial al Comisiei Europene…

- Ramona Iulia Chiriac a fost numita sef al Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, iar mandatul sau va incepe luna viitoare, informeaza un comunicat al CE transmis miercuri. Chiriac va fi reprezentanta oficiala a Comisiei Europene in Romania, sub autoritatea politica a presedintelui Ursula von…

- Ea are diploma de master in studii de gen Iulia Ramona Chiriac a fost numita astazi, 2 iunie, șefa Reprezentanței Comisiei Europene la București. In aceasta calitate, va fi reprezentanta oficiala a Comisiei Europene in Romania, sub autoritatea politica a președintei Ursula von der Leyen. Mandatul sau…

- Premierul Florin Cițu a discutat cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a fi aprobat Planul Național de Reziliența și Redresare. In acest demers, premierul și-a asumat o serie de reforme care vor produce schimbari majore in Romania, in domenii cheie. „Obiectivele vor…

- "Nu ca nu existau deloc, ci ca era nevoie de un nivel de ambitie mai ridicat si mai ales de o clarificare a detaliilor de implementare. Adica nu merge sa spui: 'Facem o noua lege a pensiilor', trebuie sa spui exact ce vei pune, care sunt elementele importante-cheie din viitoarea lege a pensiilor. Am…

- „La finalul sedintei am avut discutii si am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si obiectivele pentru ministri in urmatoarele cateva saptamani. Despre vizita la Bruxelles vreau sa fie un memorandum aprobat in momentul in care e depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele…