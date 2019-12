Stiri pe aceeasi tema

- Fost candidat la prezidențiale din partea PP-USL, Ramona Ioana Bruynseels, a demisionat din partid. Aceasta le-a trimis un mail, intrat in posesia STIRIPESURSE.RO, membrilor din partid in care arata ca a intrat cu sufletul curat in campanie și a bagat banii personali și toate resursele.Citește…

- "Din partid inca nu mi-am dat demisia, am spus saptamana trecuta ca imi dau demisia fara ezitare daca asta este decizia majoritatii si daca asa am discutat cu domnul Ponta, dar o sa fac lucrul acesta dupa ce merg la prima sedinta de partid si le explic colegilor si imi depun demisia", a precizat …

- Deputatul Daniel Constantin a declarat luni ca inca nu si-a dat demisia din Pro Romania, insa a mentionat ca o va face dupa ce in prima sedinta de partid va veni cu explicatii in fata colegilor, informeaza Agerpres. "Din partid inca nu mi-am dat demisia, am spus saptamana trecuta ca imi dau demisia…

- Liderul Partidului Ciudadanos (liberal) Albert Rivera si-a anuntat demisia luni, la o zi dupa prabusirea formatiunii sale in alegerile legislative din Spania, in urma carora a obtinut zece mandate, fata de 57 in aprilie, relateaza AFP. Rivera si-a anuntat totodata demisia din postul de deputat.…

- Unul dintre cei mai vechi liberali din organizația PNL Lugoj este acuzat de… colaborare cu PSD, pentru ca a acceptat sa primeasca, prin firma pe care o deține, contracte fara licitație de la Primaria Municipiului Lugoj, condusa de președintele PSD Lugoj, Francisc Boldea. Este vorba de…

- Remus Lapusan si-a anuntat, marti, demisia atat din PSD, cat si din Consiliul Judetean Cluj, nemultumit de actuala conducere a organizatiei judetene. „In urma cu douazeci si sase de ani am intrat...

- Neatza cu Razvan și Dani. Kinga Sebestyen este instructor de kangoo jumps și creator de programe de slabit și recuperare medicala. In Oradea deruleaza un studiu despre beneficiile acestui sport asupra sanatații.

- Ciprian Lucian Rosca a declarat pentru News.ro ca ALDE are nevoie de un congres urgent pentru a stabili viitorul formatiunii, iar daca acest lucru nu se va intampla, atunci solutia ar fi infiintarea unui nou partid. "Daca nu va fi congres, atunci ramane varianta unei noi platforme politice,…