Stiri pe aceeasi tema

- Ediție incendiara Sinteza zilei. Scandal uriaș! Ce se intampla cu banii romanilor? Noul prim-ministru anunța ca a gasit o gaura de 11 miliarde la buget. E reala? E o scuza? Este visteria...

- Viorica Dancila a declarat, luni seara, ca este ziua in care președintele care a calcat in picioare Constituția a reușit sa-și impuna „locotenenții” la Palatul Victoria. Principalele declarații ale Vioricai Dancila: E ziua in care președintele care a calcat in picioare Constituția a reușit sa-și impuna…

- Dezvaluiri interesante apar despre ministrul PNL propus la Ministerul Dezvoltarii. Dupa nominalizarea facuta de Ludovic Orban pentru Ion Ștefan, deputat PNL pentru portofoliul Dezvoltarii, aflam lucruri...

- Premierul demis Viorica Dancila a afirmat marti, la Botosani, ca niciodata PSD nu s-a confruntat cu atata ura si a adaugat ca nicaieri in Europa un presedinte cere desfiintarea unui partid politic, in loc ca acesta sa fie un factor de dialog, un mediator."Sunt de 23 de ani in acest partid.…

- Candidatul PMP la prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca e nevoie de o dezbatere privind modificarea Constitutiei si de o reformare a sistemului politic din tara noastra, mai ales pentru a fi evitate crizele politice precum cea existenta…

- Ramona-Ioana Bruynseels și-a depus, duminica, 22 septembrie, candidatura la alegerile prezidențiale și a eliberat mai mulți porumbei albi, la sediul BEC. Bruynseels este candidatul Partidului Puterii Umaniste (social liberal)

- Ramona Ioana Bruynseels, candidatul Partidului Puterii Umaniste (social liberal) si-a depus duminica, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale. La iesirea ei din sediul BEC, au fost eliberati porumbei albi. Ea a spus ca a vazut sondaje care indica un scor foarte bun…

- Deputatul PSD Iulian Iancu, respins de presedintele Iohannis pentru functia de vicepremier pe probleme economice, a afirmat ca intreaga sa activitate a fost in interesul Romaniei, iar toate atacurile la adresa lui vin chiar din directia si in beneficiul propagandei ruse. El a fost acuzat in multiple…