- Ilinca Vandici, Andrei Neacșu și fiul lor au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai, insa la intoarcerea din vacanța, prezentatoarea de televiziune a avut parte de o surpriza neplacuta. Vedeta a ramas fara cele mai importante bijuterii, dupa ce i-au fost furate din bagaj.„Mi-au furat inelele. Imi vine…

- Anul 2022 a inceput foarte bine pentru Andreea Balan la capitolul vacanțe, caci vedeta deja a și bifat cateva zile de relaxare in frumosul Dubai. De aceasta data artista a plecat cu prietenele ei, iar fetițele sale au ramas acasa.

- Alina Pușcaș, indragita prezentatoare de la ,,Te cunosc de undeva”, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mihai Stoenescu. Cei doi au o casnicie fericita și trei copii minunați de care se bucura in fiecare clipa. Recent, vedeta a plecat in vacanța la ski, in Italia, impreuna cu partenerul…

- Andreea Balan a plecat in vacanța impreuna cu cele doua fetițe ale sale, Clara și Ella, pe care le are impreuna cu George Burcea. Ei bine, se pare ca cele trei se distreaza de minune, in locațiile de vis din Dubai. Vedeta a postat recent mai multe fotografii pe retelel de socializare in care il are…

- In urma cu patru ani, Adrian Nartea primea un diagnostic crunt din partea medicilor. Actorul avea o tumora și a fost nevoit sa fie operat de doua ori. In cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, acesta a povestit cum i s-a schimbat viața dupa problemele de sanatate pe care le-a avut. Actorul din serialul…

- Rona Hartner duce o viața simpla și nu-i place sa epateze. De mulți ani, ea locuiește in Franța, acolo unde se bucura de un real succes, precum și cel din Romania. Nu a fost niciodata ahtiata dupa bani, credința fiind singurul lucru care o implinește. Recent, Rona Hartner a trecut printr-un divorț ,…

- In luna august s-a aflat ca Nadine s-a mutat intr-un sat din Franța. Vedeta, care și-a luat anul acesta Bacul, dupa ce a terminat liceul la fara frecvența, a decis sa plece cu familia din Romania. Aceasta e mulțumita de viața pe care o duce acum, mai ales ca deține și o afacere de succes. Dupa ani de…

- Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel au plecat in vacanța la Londra. Casnicia lor este inca plina de pasiune, prin urmare, cei doi nu uita de momentele petrecute impreuna. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare motivul pentru care a ales aceasta locație exclusivista.