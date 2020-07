Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan va ajunge in curand pe mainile medicilor esteticieni, dupa ce a slabit considerabil, iar bustul sau proeminent nu mai are fermitatea de altadata. „Contesa digitala” muncește din greu, iar stresul și oboseala și-au pus amprenta asupra fizicului sau.

- Bianca Dragușanu a trecut prim momente dificile, fiind nevoita sa se opereze. Celebra blondina a ajuns pe mainile medicilor din cauza problemelor medicale. Vedeta a povestit in detaliu prin clipele prin care a trecut la inceputul acestui an!

- Laurette a suferit un șoc la scurt timp dupa ce bunicul ei a fost externat dintr-un spital din Braila. Vedeta a descoperit cu stupoare pe trupul bunicului sau mai multe vanatai, ceea ce a a indignat-o foarte tare. Revoltata și cu durere in suflet, modelul a postat un mesaj vehement pe Facebook, atațand…

- Sharon Stone a fost lovita de fulger in timp ce se afla la bucatarie cu fereastra deschisa. Ea a marturisit ca a fost la un pas de a muri, in urma cumplitei experiențe, potrivit click.ro. Vedeta a povestit recent ca a fost lovita de fulger. Fulgerul a aruncat-o, izbind-o de frigider, in bucatarie, și…

- Ramona Gabor este din nou sufletul petrecerii! Imediat cum s-au relaxat restricțiile din Dubai, vedeta a dat frau liber distracției și a impartașit totul cu fanii de pe rețelele de socializare!