- Soarele a rasarit din nou pe strada Adelinei Nica, fosta partenera de viața a lui Mihai Costea. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa venirea pe lume a fiului lor, iar acum aceasta a decis ca e timpul sa fie iar fericita. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre barbatul cu care formeaza un cuplu.

- Vestea ca Theo Rose și Alex Leonte s-au desparțit a șocat pe toata lumea, chiar și pe Nea Marin! Cum a reacționat vedeta de televiziune dupa ce a aflat ca nepotul lui nu mai formeaza un cuplu cu indragita artista. Ce a spus despre relația pe care cei doi au avut-o.

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu au format in trecut unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondena. S-au desparțit și s-au impacat de mai multe ori, iar intr-un final au decis sa porneasca pe drumuri diferite.

- In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, Cristina Belciu a dezvaluit ca ar ierta inșelatul in relație. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a recunoscut ca infidelitatea nu o supara la fel de tare cum o face lipsa de respect a partenerului.

- Ramona de la Clejani a primit un inel de la un barbat din viața ei, care nu este iubitul ei, spune ea. Ei bine, artista a dat declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre o posibila cerere in casatorie. Iata ce spune celebra cantareața!

- Consuela di Monaco este intr-un plin scandal cu una dintre cele care in trecut se numea chiar prietena ei, asta dupa ce a fost acuzata ca minte și ca are o relație cu un barbat potent din punct de vedere financiar. Ei bine, iata cum a reacționat bruneta, dar și cum se apara in exclusivitate la Antena…

- Otilia Bilionera s-a desparțit de iubitul ei arab, Hamude, dupa trei ani de relație. Cei doi s-au casatorit religios intr-o moschee, insa au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul desparțirii, dar și de ce a apelat la psihiatru.