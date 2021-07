Stiri pe aceeasi tema

- Ramona de la Clejani, fiica nelegitima a lui Ionița, este terorizata constant de Fulgy. Mezinul familiei de la Clejani continua seria amenințarilor la adresa surorii vitrege, astfel ca acesta ii da mesaje frecvent in care ii spune ca ii va face rau ei și copiilor sai. Ramona este extrem de ingrijorata…

- Fulgy (23 de ani), fiul Vioricai și al lui Ionița din Clejani, a fost externat din centrul de reabilitare de la Gradiștea, unde a fost internat timp de doua saptamani, dupa ce a fost saltat de Poliție de la domiciliu. Acesta și-a facut din nou apariția in mediul online, postand pe Instagram primele…

- Ionița de la Clejani e casatorit de ani buni cu soția sa, Viorica, iar impreuna aceștia au doi copii: pe Fulgy și pe Margherița, insa nu sunt singurii moștenitori ai cantarețului. Ramone Manole sau Ramona de la Clejani e fiica nelegitima a artistului, tanara pe care el nu a recunoscut-o niciodata.

- Scandal uriaș in showbizul monden. Fulgy și Ramona Manole sunt la cuțite și iși arunca cuvinte grele. Se pare ca fiul lui Ionița și al Vioricai de la Clejani a amenințat-o cu moartea pe sora lui vitrega. De ce la a pornit conflictul cu faimoasa bruneta. Fulgy și-a amenințat sora vitrega cu moartea Artistul…

- Fiica nelegitima a lui Ionița din Clejani, Ramona Manole, a vorbit despre situația in care se afla fratele ei vitreg, Fulgy, care a fost prins sub influența unor droguri la volan. Deși nu apare foarte des in spațiul public, ea a facut o excepție de aceasta data și a vorbit despre problemele cu care…

- Ramona Manole, fiica nelegitima a lui Ionița de la Clejani, a decis ca este momentul sa rupa tacerea, așa ca a facut marturisiri uluitoare despre scandalul in care este implicat Fulgy, fratele ei, și implicit tatal ei, Ionița de la Clejani. Iata ce a avut de spus Roxana Manole despre toata situația…

- Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a dezvaluit unde și-a petrecut seara inainte sa fie prins de poliție drogat la volan. Tanarul a mers la studioul lui Alex Velea pentru o melodie, iar apoi au și sarbatorit colaborarea cu o masa impreuna. Dan Manole, fiul Vioricai de la Clejani, a…