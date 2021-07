Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, Fulgy apare tot mai des in centrele unor scandaluri de proportii si se pare ca putina lume stia faptul ca in copilarie a fost la un pas de a-și pierde viața. Fulgy a fost implicat intr-un incident terifiant iar viața i-a fost salvata de Johnny Depp. Cristi Brancu a dezvaluit,…

- Scenarista cubaneza Delia Fiallo, considerata „mama telenovelei latino-americane”, s-a stins din viața la Miami, la varsta de 96 de ani. A fost autoarea unora dintre cele mai de succes producții romantice, cum ar fi „Kassandra”, „Esmeralda”, „Rosalinda”. Delia Fiallo a murit la locuința sa din Coral…

- Fulgy face ce face și reușește sa se afle in centrul atenției! In timp ce fiul Clejanilor se afla la Spitalul Clinic de Psihiatrie ‘Profesor Doctor Alexandru Obregia’ de aproximativ doua saptamani, el nu se plictisește deloc. Se pare ca in locul respectiv ar exista o domnișoara ce l-a pus pe jar. Doar…

- Scandalul din familia Clejanilor e departe de a se termina. Recent, Viorica și Ionița au ținut sa precizeze ca nu vor mai vorbi despre subiectul Fulgy prin intermediul rețelelor sociale. Cați bani ‘sparge’ Fulgy cand merge noaptea in cluburi Cu toate ca familia iși dorește stingerea conflictului izbucnit…

- In timp ce problemele se țin lanț in familia Clejanilor, dupa ce Fulgy a fost internat la psihiatrie, iar parinții lui au decis sa il denunțe la Poliție, singura care duce o viața liniștita este Ramona, fiica nelegitima a lui Ionița. Cați bani caștiga Ramona, fiica lui Ionița de la Clejani Cantareața…

- Alex Velea a publicat un mesaj de susținere pe pagina sa de socializare pentru Viorica și Ionița de la Clejani, asta dupa ce Fulgy ar fi fost internat la psihiatrie, cum s-a spus inițail. Cantarețul e alaturi de familia lor, mai ales dupa ce fiul lor l-a amenințat atat pe el, cat și pe Antonia,

- S-au aflat mai multe detalii despre scandalul momentului in care este implicat Fulgy, fiul Clejanilor. Toata lumea a crezut ca acesta se afla intr-un conflict cu Alex Velea, ce a lansat de curand o piesa ce a nascut controverse, dar partenerul Antoniei a ținut sa clarifice toate lucrurile printr-o simpla…

- Mare agitație noaptea trecuta la INML dupa ce Fulgy, baiatul Clejanilor, a fost prins de poliție in timp ce conducea se pare ca sub influența substanțelor interizese. Tanarul de 23 de ani a oferit și primele declarații dupa incident, chiar pe contul sau de socializare.