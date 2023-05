Stiri pe aceeasi tema

- Ramona de la Clejani și Paris, viitorul ei soț, s-au desparțit. Cantareața de muzica de petrecere a hotarat sa puna punct relației cu barbatul, asta dupa ce a aflat ca acesta avea in paralel o alta relație. Cu toate ca se pregateau de nunta, acum toate planurile s-au anulat!

- Conflictul dintre Shakira și Clara Chia Marti pare ca nu se mai termina, caci, la mijloc este chiar Gerard Pique. In timp ce Shakira face progrese mari in cariera, dupa ce a fost desemnata prima „Femeie latina a anului” de la Billboard, in urma cu cateva zile, noua iubita a fostului fotbalist de la…

- Nu a vorbit pana acum despre clipele grele prin care a trecut, insa iata ca astazi s-a deschis și a facut marturisiri despre cum a ajuns sa fie victima unui accident rutier. Ramona de la Clejani a fost la un pas de o mare tragedie in urma cu doua luni, atunci cand s-a izbit cu mașina de un stalp. Autoturismul…

- Un agent de politie judiciara in cadrul Sectiei 21 din Capitala, a fost retinut de procurorii DNA, dupa ce a fost prins in timp ce primea 10.000 euro mita de la o femeie, careia ii promisese ca o va ajuta sa obtina permisul de conducere. Victor Daniel Popescu, agent al Sectiei 21 din Capitala, a fost…

- Un agent de politie judiciara din cadrul Sectiei 21 din Capitala a fost retinut de procurorii DNA, dupa ce a fost prins in timp ce primea 10.000 euro mita de la o femeie, careia ii promisese ca o va ajuta sa obtina fraudulos permisul de conducere. Potrivit DNA, in cursul zilei de marti, politistul ar…

- La data de 14 martie 2023, in jurul orei 00.00, Poliția Orașului Teiuș a fost sesizata de catre o femeie din oraș, cu privire la faptul ca i-a disparut bicicleta pe care o lasase pe un trotuar din oraș. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un barbat de 41 de ani, din județul Bistrița…

- Selena Gomez se bucura de mult succes și a devenit din nou cea mai urmarita femeie pe Instagram. Celebra cantareața a intrecut-o pe Kylie Jenner. Cat de mare este diferența intre cele doua. Cate persoane o urmaresc pe artista pe rețeaua de socializare.