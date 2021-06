Stiri pe aceeasi tema

- Mandria Clejanilor a ”dat lovitura” din nou și s-a ocupat, de data aceasta, de sora lui vitrega, de fiica lui Ionița de la Clejani și de copiii ei. Fulgy a amenințat-o cu moartea pe Ramona Manole, dar și pe nepoții lui. Iata care a fost motivul și cum a reacționat fiica nelegitima a lui Ionița de la…

- Fiica nelegitima a lui Ionița din Clejani, Ramona Manole, a vorbit despre situația in care se afla fratele ei vitreg, Fulgy, care a fost prins sub influența unor droguri la volan. Deși nu apare foarte des in spațiul public, ea a facut o excepție de aceasta data și a vorbit despre problemele cu care…

- Ramona Manole, fiica nelegitima a lui Ionița de la Clejani, a decis ca este momentul sa rupa tacerea, așa ca a facut marturisiri uluitoare despre scandalul in care este implicat Fulgy, fratele ei, și implicit tatal ei, Ionița de la Clejani. Iata ce a avut de spus Roxana Manole despre toata situația…

- Ionița de la Clejani a avut o prima reacție dupa ce Fulgy, fiul sau in varsta de 23 de ani, a fost prins drogat la volan. Soțul Vioricai de la Clejani a facut primele declarații. Dan Manole, fiul Vioricai de la Clejani, a fost prins drogat la volan, sambata noapte a, in București, la un control in trafic…

- Intalnire de gradul 0 in showbiz-ul romanesc! Fulgy și Alex Bodi, impreuna la un local de fița din Capitala. Chiar fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a imortalizat intalnirea cu fostul soț al Biancai Dagușanu și a postat imaginile pe contul sau de Instagram! Mai mult decat atat, Fulgy l-a…

- Fulgy a oferit primele declarații pentru Antena Stars, dupa ce a anunțat pe rețelele de socializare ca se insoara. Fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a dezvaluit cine este tanara din videoclipurile sale, in care este surprins in ipostaze tandre.

- Mihai Albu a marturisit in direct la Antena Stars ca nu și-a putut suna fiica nici de sarbatori, telefonul acesteia fiind restricționat de catre mama ei. Celebrul designer a declarat ca este dificil sa iși contacteze copilul, iar fetița poate fi sunata doar de catre fosta lui soție și actualul ei iubit.

- In ultima perioada, fiul Vioricai de la Clejani a disparut din lumina reflectoarelor și s-a concentrat doar pe viața lui personala. Fulgy s-a schimbat total. A slabit mult, iar acum arata diferit. Invitat in cadrul emisiunii de la Antena Stars, el a povestit ce s-a intamplat cu el, in ultimul an.„De…