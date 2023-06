IPJ Giurgiu:La volan sub influenta alcoolului

Nr. 7602 243 din 30 iunie 2023 STIRE DE PRESA DEPISTATI LA VOLAN, SUB INFLUENTA ALCOOLULUI La data de 29 iunie a.c., ora 13.55, in localitatea Putineiu, judetul Giurgiu, politistii Biroului Rutier au depistat un barbat, de 62 de ani, din aceeasi localitate, in timp ce conducea un autoturism, aflandu se sub influenta… [citeste mai departe]