- Elena Ionescu e cantareața și vedeta de televiziune. In utima perioada a participat des la diverse showuri precum „Survivor Romania” sau „Splash! Vedete la apa”. Dincolo de cariera, Elena Ionescu a trecut printr-un divorț, aceasta s-a desparțit de antrenorul de fitness Dragoș Stanciu, dupa doar un an…

- Obiecte care i-au apartinut cantaretei Amy Winehouse, decedata in 2011, vor fi expuse incepand din noiembrie la Design Museum din Londra, informeaza News.ro. La zece ani de la moarte, cantareta cu influente jazz si soul este in centrul unei noi expozitii. Dupa cea de la Muzeul evreiesc in…

- Cantareata americana Aretha Franklin a murit in data de 16 august 2018, la varsta de 76 de ani.Aretha Franklin este celebra pentru melodiile "You Make Me Feel Like A Natural Woman, "Chain of Fools, "Respect .Conform publicatiei Time, a fost una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX lea.Desi…

- Polițiștii de frontiera atrag atenția asupra faptului ca falsul și uzul de fals al documentelor privind vaccinarea sau infectarea cu virusul COVID 19 constituie infracțiune, dupa ce in ultima perioada s-au prezentat la Aeroportul din Oradea, mai multe persoane care au prezentat documente COVID, suspecte…

- Ramona de la Clejani arunca bomba in familia tatalui care nu dorește sa o recunoasca, Ionița de la Clejani. Bruneta s-a simțit pregatita sa dea carțile pe fața și a venit cu declarații de-a dreptul șocante la Antena Stars, dezvaluind faptul ca Ionița de la Clejani a mai avut un fiu care, din nefericire,…

- Ramona de la Clejani traverseaza o perioada dificila din toate punctele de vedere, iar ajunsa in platoul Acces Direct intr-un conflict uriaș cu tatal sau care nu a acceptat-o niciodata, și-a facut prezența și nașul artistei. Barbatul a marturisit cum a cunoscut-o pe fiica lautarului.

- Veste „bomba” in showbiz! Dupa luni bune de pauza, Margherita de la Clejani revine in muzica. Anunțul surprinzator a fost facut chiar de catre fratele ei, Fulgy. Acesta a povestit la Antena Stars și ce a facut ca sa o convinga și a dezvaluit totodata de onorariu i-a stabilit, mai ales ca a declarat…