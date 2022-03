Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Craciunescu, in varsta de 31 de ani, a fost eliminata recent de la „Survivor Romania”, in urma unor probleme de sanatate. Fosta Razboinica a vorbit despre experiența din Republica Dominicana și despre problemele de sanatate pe care le are in prezent.„Este o experiența minunata in care am invațat…

- Fosta Razboinica de la Survivor Romania 2022, Ramona Craciunescu, a declarat ca are probleme grave de sanatate dupa Survivor Romania 2022. Ea a ieșit din competiție, insa susține ca ar vrea sa țina legatura cu o mare parte din echipa sa. Cascadoarea a povestit și drama care i-a marcat viața, una care…

- Mica, mica, dar a rezistat aproape doua luni, luptand cot la cot cu adversari de temut. Totuși, problemele de sanatate i-au pus piedici Otiliei Bilionera și a fost eliminata in ediția de duminica seara, noteaza click.ro. Otilia se confrunta cu afecțiuni renale dinainte de a intra in competiție. A venit…

- Loredana Sachelaru (32 ani), alias Xonia, a fost primul concurent eliminat de la Survivor. Cantareața spune, intr-un interviu pentru Click!, ca și-ar fi dorit sa stea mai mult in competiție și chiar sa o caștige. Ea a povestit cum a trecut prin aceasta experiența! Ai fost primul concurent eliminat din…

- Nume noi, aparitii spectaculoase si concurenti surpriza! Fanii reality-show-ului „Survivor”, filmat in Republica Dominicana, vor avea, cat de curand, parte de toate acestea. Click! a aflat ca doua concurente frumoase si cu o conditie fizica de invidiat se vor alatura, in curand, echipei „Faimosilor”.…

- Otilia Bilionera, in varsta de 29 de ani, se numara printre vedetele care au plecat in Republica Dominicana pentru a participa la Survivor. Inainte de a se imbarca in avion spre marea aventura, Otilia a avut de rezolvat o chestiune delicata, noteaza click.ro. Inainte de a pleca in Republica Dominicana,…