Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Badescu locuiește de mai mulți ani in Italia, insa, de cateva zile, aceasta se afla in Romania, impreuna cu fiul ei, Ignazio, in varsta de 2 ani. Vedeta a vorbit pentru prima oara despre organizarea botezului baiețelului ei și sacatoria cu iubitul sicilian. Ramona Badescu a decis sa imbrace rochia…

- Ziua de 24 iulie e una dintre cele mai speciale pentru Iulia Vantur. Vedeta a implinit acum 41 de ani in Romania, departe de Salman Khan, iubitul sau care a ramas in India. Vedeta a fost sarbatorita in repetate randuri, de prieteni. A avut parte și de surprize. La inceputul lunii mai, Iulia Vantur a…

- Iulia Vantur e una dintre cele mai indragite vedete din Romania, dar și una dintre cele mai apreciate cantarețe in India. Și-a facut o cariera și acolo, țara in care Salman Khan, iubitul ei, e un adevarat star. Iata ca recent s-a zvonit ca cei doi s-au desparțit. La inceputul lunii mai, Iulia Vantur…

- Andreea Berecleanu e una dintre cele mai iubite prezentatoare de știri din Romania. Dincolo de viața profesionala, aceasta e mama, are doi copii: pe Eva și pe Petru. Baiatul ei e cel care a atras atenția de data aceasta. Fiul prezentatoarei de la Prima TV și-a serbat ziua de nume pe 29 iunie, de Șfinții…

- Oana Roman e mai decisa ca niciodata sa plece definitiv din Romania, insa vedeta a precizat ca singurul lucru pentru care inca mai sta e mama ei. Vedeta a precizat ca atunci cand cea care i-a dat viața va pleca, la randul sau ea nu va mai locui in țara.

- Irina Nicolae, fosta membra a trupei ASIA, a atras atenția cu cea mai recenta apariție a sa. Soția lui Marius Vizer și-a pus in evidența silueta la trei ani de cand a nascut. In urma cu mulți ani, Irina Nicolae a renunțat la aparițiile publice, a renunțat și la cantat. In plus, aceasta a plecat din…

- O cercetare despre adolescenții din Romania, Croația și Italia arata cum s-au schimbat visele lor in perioada pandemiei, in special in starea de urgența. Coșmarurile au fost frecvente mai ales in cazul celor care au trait, dincolo de izolarea de prieteni și colegi, situații dificile in familie: apropiații…