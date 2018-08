Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o jumatate de an in care numarul accidentelor grave contabilizate de Politia Rutiera pe drumurile din judetul Buzau au scazut cu jumatate fata de aceeasi perioada din anul trecut, iar numarul decedatilor a scazut de la 19 la 17, in nicio luna de zile trei oameni si-au pierdut viata in evenimente…

- OrtodoxeSf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul IerusalimuluiGreco-catoliceSf. cuv. m. Dometie Persul Romano-catoliceSs. Sixt al II-lea, pp. si ins., m.; Caietan, pr. Sfanta Cuvioasa Teodora de la…

- Buzaul nu va fi doar un oras deschis, asa cum il arata noul logo, lansat in primavara, ci si un oras-magnet; cel putin aceasta este intentia declarata a municipalitatii, care a lansat, saptamana trecuta, Planul strategic de dezvoltare a Buzaului pana in anul 2030. Conform primarului Constantin Toma,…

- Sectorul „Invatamant si activitati cu tineretul” al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei s-a asociat intr-un proiect european de tineret pe tema rolului muzicii in societate. Astfel, in perioada 23 iunie-1 iulie 2018, o delegatie de tineri din Eparhie a participat la proiectul european cu titlul „IYOUME…

- Val de probleme pentru fostul primar al Buzaului. Dupa ce i-a vandut doua terenuri pe care Constantin Boscodeala le detinea la Amaru, pentru acoperirea prejudiciului din dosarul „Gloria“, iar astazi este programata licitatie pentru vanzarea unui apartament detinut de acesta in centrul municipiului Buzau,…

- Pe parcursul anului scolar 2017-2018 Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a inclus in seria proiectelor si a evenimentelor din Programul eparhial pentru tineret ,,Cuvantul care uneste“ proiectul de educatie continua ,,Scoala familiei“, un demers initiat de asociatia bucuresteana cu acelasi nume. Acesta…

- Se umbla iar la averea fostului primar al Buzaului. Dupa ce Fiscul a reusit sa vanda doua dintre terenurile pe care Constantin Boscodeala le detinea la Amaru in vederea acoperirii prejudiciului din dosarul „Gloria“, alte doua imobile au intrat in atentia Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice…