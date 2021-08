Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Hotel Krone este ”casa” secției de Oncologie a SJUB. Se va transforma in Baza de Recuperare. Insa pentru a putea primi avizele are nevoie de 1.100 mp de spațiu verde. Cladirea de pe strada Granicerilor, in care funcționa Hotel Krone a devenit, treptat, ”parte” din Spitalul Județean. In prima…

- Fondul Monetar International (FMI) a mentinut, marti, estimarea privind o crestere economica de 6% la nivel mondial in anul 2021, dar a redus asteptarile in statele emergente si a atras atentia asupra riscurilor generate de cresterea inflatiei, informeaza Mediafax. In raportul privind "Perspectivele…

- Construcția a inceput in 2015 și nu este gata nici acum * lucrarea trebuia predata in 2017 * pacienții au fost ingrijiți in timp ce spațiul era nepreluat de la constructor * greșelile de proiectare au dus la intarzieri și procese, deși bani au fost suficienți * toți cei implicați, manageri, Consiliul…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna va depune un proiect prin care va solicita fonduri europene pentru instalarea unui sistem de alarma la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe in vederea detectarii nivelului de oxigen in spatii inchise, care va imbunatati siguranta pacientilor si a personalului…

- Joi, 15 iulie, in Baia Mare a avut loc ediția a V-a a evenimentului Gala Elitelor Medicale. Mai mulți medici ai Spitalului Județean Baia Mare au facut prezentari despre diverse specialitați medicale, iar alți trei medici au fost recompensați. Este vorba despre Rus Alina, Rus Emilia și Pop Ramona, care…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina reia, incepand din luna iulie, interventiile chirugicale programate in specialitatea oftalmologie, in contextul scaderii cazurilor de COVID-19 atat la nivel judetean cat si national, a anuntat, joi, managerul unitatii medicale, Angela Nicolae. Potrivit…

- Consiliul Județean Timiș va construi un centru specializat de invațarea permanenta. Acest centru va fi amplasat in Parcul Industrial din Calea Torontalului și este realizat in cadrul unui parteneriat transfrontalier cu Unigaria. Realizarea investiției are loc in cadrul proiectului „Inițiativa comuna…

- Astazi, la raportul de gada de la Spitalul Municipal Carei se vorbea despre demisia managerului dr. Raț Elisabeta. Mandatul sau expira oricum in august iar postul este ravnit mai ales de politicienii care au ratat șansa de a se cocoța in funcții inalte. Demisia nu a fost confirmata la Primaria Carei…