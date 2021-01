Primaria Ramnicu Valcea a demarat pregatirile pentru organizarea Targului de Martisor, iar la jumatatea lunii februarie se vor desfasura licitatiile pentru adjudecarea celor 71 de locuri disponibile. Targul de ”Martisor 2021” urmeaza sa se desfasoare in perioada 25 februarie – 8 martie in zona centrala si in cartierele Nord si Ostroveni. Ca urmare a pandemiei de coronavirus si a restrictiilor impuse de aceasta, punctele de comercializare a martisoarelor vor fi mai putine decat in anii precedenti in vederea mentinerii unor distante de siguranta: in Scuarul Mircea cel Batran vor fi disponibile 36…