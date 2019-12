Râmnicu Vâlcea, ORAȘ CAPTURAT de filozofia șpăgii și a pilelor… …unde din banii contribuabililor, cei care conduc activitațile administrative ale orașului, organizeaza zaiafeturi, la care participa persoane de o calitate morala și profesionala indoielnica și care beau, mananca și se distreaza pe fundal lautaresc. Actuala conducere a Primariei Ramnicu Valcea a pastrat o forma rudimentara de trai și a reusit sa tina populatia intr-o stare captiva, intr-o paradigma de tip „jupan – palmas”. Toate acestea pentru a le fi mai lesne sa obțina controlul asupra municipiului si voturile electoratului, deși valcenii au demonstrat ca vor mai mult decat chermeze lautaresti,… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

