Stiri pe aceeasi tema

- De jumatate de secol, localnicii unui sat din judetul Neamt platesc taxele si isi fac actele de identitate... in Harghita. Totul din cauza regionalizarii din anii \'60, care a redesenat granitele judetelor din zona, iar localnicii, majoritatea etnici maghiari, au preferat sa-si faca acte pe alte adrese,…

- Consiliul Judetean Suceava va receptiona in cursul acestei saptamani groapa de gunoi construita in Pasul Mestecanis, unul dintre cele mai controversate proiecte cu fonduri europene realizat in Romania.

- Pistolul Makarov folosit in reglarea de conturi din satul bistritean Cepari a trecut prin doua vami, printre care și Vama Petea, spun jurnaliștii de la Adevarul. Basarabenii implicati in rafuiala mafiota din zorii zilei de 14 aprilie in satul bistritean Cepari au intrat in Romania prin Vama Albita (judetul…

- Comuna Popesti, din județul Valcea, ascunde intr-o padure dintre dealuri unul dintre cele mai vechi si mai pitoresti sate din Romania. Este vorba despre catunul Firijba, unde timpul parca s-a oprit in loc, iar peisajul iti spune o poveste din ...

- In satul Ripiceni, judetul Botosani, a avut loc una dintre cele mai mari drame ale dezradacinarii, in Romania comunista. Localnicii din sapte sate au fost ingramaditi, cu forta, intr-o singura localitate rurala si lasati fara amintiri si agoniseala, pentru realizarea unui baraj pe Prut.

- Inițiativa a fost exprimata dupa ce locuitorii s-au plans ca au inceput sa se simta minoritari mai ales in perioadele in care sosesc zilierii care muncesc la fermele din zona, relateaza nltimes.nl . Numarul muncitorilor migranți din Europa de Est a crescut semnificativ in acestelocalitați, in ultimii…

- Orasul Bacau a ramas fara apa din cauza alunecarilor de teren dupa ce conducta magistrala care a alimenteaza cu apa aproape 150 de mii de oameni a fost avariata, informeaza Romania TV.Localnicii din Bacau au ramas fara apa potabila dupa ce o magistrala a fost afectata de alunecarile de teren din Valea…

- In urma cu multi ani, intr-un sat din Romania, se nastea Pacala, personajul de poveste care ne-a fascinat copilaria cu povestile si aventurile lui. Astazi, satul ii poarta numele, mai exact Pacalesti, iar localnicii sunt mandri ca se pot lauda cu faptul ca sunt urmasii celui mai glumet roman.