RAMMSTEIN lanseaza single-ul ZICK ZACK Muzica de succes, artiștii populari ar trebui sa se straduiasca intotdeauna sa surprinda ascultatorii – cu idei bune, conținut puternic și uneori neașteptat, precum și melodii grozave – ceva ce Rammstein reușește sa faca din nou și din nou. In orice caz, zvonul care a aparut la inceputul lunii aprilie ca trupa din Berlin ar fi investit intr-o „clinica de infrumusețare” cu numele „Zick Zack” s-a raspandit cu siguranța ca focul. Fanii din intreaga lume au apelat la linia fierbinte „Zick Zack” pentru a face o programare, pentru a afla mai multe despre clinica sau chiar pentru a discuta cu echipa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau și soțul sau sunt in culmea fericirii, dupa ce artista de muzica populara a anunțat fanii ca va deveni mama. Ce nu știu insa fanii, este ca aceasta sarcina i s-a dat artistei extrem de greu, datorita unei boli pe care o avea. Invitata in emisiunea „La Maruța”, interpreta de muzica populara…

- Rammstein a lansat single-ul “Zeit”, care va face parte de pe albumul omonim, disponibil pe 29 aprilie 2022. La exact trei ani de la albumul fara titlu, una dintre cele mai de succes trupe germane din toate timpurile lanseaza o continuare. Single-ul este o balada puternica care creeaza o epopee uriașa.…

- Miercuri, 23 februarie, Marta Popovici lanseaza alaturi de On The Fly primul single de pe albumul ROUND DANCE. Marta Popovici & On The Fly este una dintre cele mai efervescente trupe cu influențe jazzistice din noua generație. Fondata in anul 2018, trupa a inceput sa se dezvolte in cadrul Universitații…

- Este doliu in lumea muzicii romanești! Din nefericire, inca un nume greu s-a stins din viața atunci cand nimeni nu s-ar fi așteptat. Artistul de renume era cunoscut drept ”luceafarul folclorului romanesc”. Fanii sunt in continuare in stare de șoc.

- Cantarețul și compozitorul american John Legend iși consolideaza poziția in randurile celebritaților care se aduna in lumea jetoanelor nefungibile (NFT), ajutand la lansarea unei noi platforme NFT pentru muzicieni și alți animatori, conform cointelegraph.com. Platforma numita OurSong permite…

- Astazi, 28 ianuarie 2022, cantarețul, compozitorul, producatorul, și instrumentistul apreciat și indragit, Lauv, a revenit cu o piesa fresh, intitulata „26″, care este disponibila acum pe toate platformele de streaming via Virgin Music Label și Artist Services. „26″ marcheaza prima lansare a artistului…

- AZA incepe anul cu forțe proaspete și lanseaza „Al Dragostei”, un single despre iubire, așteptare, durere și resemnare. „Fir-ai al dragostei tu sa fii/ Ca ma gandesc la tine zi de zi” sunt versurile prin care artista se transpune in pielea unui indragostit ce așteapta ca iubirea sa ii fie impartașita.…

- Wrs a lansat pe 6 ianuarie a doua piesa ce anunța viitorul EP numit „MANDALA”. Piesa se numește “La Luna” și aduce un stil exotic și transcedental universului muzical creat de wrs. Aceasta prima lansare a anului 2022 aunța fanii wrs ca exista multe lucruri pregatite pentru ei și nu este timp de pierdut. …