- "Victoria istorica a Simonei Halep la turneul de la Roland Garros reprezinta un imens motiv de mandrie pentru Ambasada Frantei care vede in ea un simbol frumos si puternic, cu numai cateva luni inainte de deschiderea Sezonului Romania-Franta. Acest Sezon ne va permite sa reinnoim si sa consolidam legaturile…

- Simona Halep, desenata de francezi ca o tiganca in cautare de fier vechi Jurnalistii saptamanalului francez de satira Charlie Hebdo au starnit un val de critici dupa ce au publicat o caricatura ce o prezinta pe Simona Halep precum o tiganca din Romania care striga “Fiare vechi”, bucurandu-se de trofeul…

- Caricaturistul Felix, de la Charlie Hebdo ia in ras performanta Simonei Halep, ba chiar speculeaza in mod rasist faptul ca ea este romanca. Astfel, sub titlul "O romanca a castigat Roland Garros-ul", el o infatiseaza caricatural pe Simona cu trofeul deasupra capului, iar dedesubt sunt trecute cuvintele…