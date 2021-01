Rambutan, fructul spinos ca un arici, dar gustos și sănătos Aspectul fructelor de rambutan este straniu pentru consumatorii din Romania. Mici și rotunde precum castanele, fructele rambutan sunt acoperite cu spini precum aricii, dar la interior pulpa lor alba și suculenta este gustoasa. Fructele de rambutan sunt originare din Malaiezia și ajung cu greu prin magazinele noastre. Dar, daca le gasești, merita sa cumperi și sa guști pentru ca aroma lor te va surprinde. Sunt fructe mici și rotunde, acoperite cu spini moi, mai degraba un fel de perișori, care le dau un aspect caraghios. Coaja este subțire, de culoare roșiatica, iar miezul acestor fructe este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

