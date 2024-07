Rambursarea anticipată a creditului, păcăleală bancară, cu acte în regulă Ajunși in pragul exasperarii, din cauza rambursarii, tot mai greu, a creditelor catre banci, datornicii accepta sa faca orice, numai sa nu fie executați silit de creditori. Bancile comerciale, ,,lupi in blana de oaie”, ii incanta pe datornici, cu tot felul de oferte, care, vezi Doamne, ii pot salva de la prabușire financiara. ,,Tembeliziunile” inunda […] The post Rambursarea anticipata a creditului, pacaleala bancara, cu acte in regula appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

