Stiri pe aceeasi tema

- Pe 'linia zero' a frontului e pur și simplu un abator. Rambo din Dublin relateaza violența luptelor și de ce a renunțatDaca contraofensiva ucraineana a avansat mai lent decat sperau mulți din Occident, s-a dovedit a fi și mai costisitoare in ceea ce privește viețile omenești, scrie Sky News.…

- Guvernul polonez a insistat marti ca Ucraina trebuie sa accepte "exhumari si procese" legate de masacrul de la Volinia, comis de nationalisti ucraineni in Al Doilea Razboi Mondial si care ramane in prezent o tema spinoasa in relatiile bilaterale, relateaza agentia EFE.

- Pierderile uriașe pe care le are armata rusa pe frontul din Ucraina nu sunt suficiente pentru a infrange voința Moscovei de a continua razboiul, a declarat generalul in rezerva american Ben Hodges, fost comandant al forțelor SUA in Europa, intr-un interviu acordat publicației Newsweek. Astfel, deși…

- Eugen Tomac vorbește despre moștenirea lasata de Nicolae Ciuca: O Romanie cu o situație economica, sociala și politica extrem de fragilaEurodeputatul și președintele PMP Eugen Tomac a vorbit, intr-o postare pe Facebook, despre demisia lui Nicolae Ciuca și despre ce alasat in urma mandatului sau.…

- Incursiunea de doua zile din regiunea rusa Belgorod, situata la granița cu Ucraina, ar putea forța Kremlinul sa devieze trupe de pe linia frontului in contextul in care armata ucraineana pregatește o contraofensiva majora pentru a da o lovitura psihologica agresorului.

- Situatia pe frontul de est din Ucraina este "tensionata, dar sub control", potrivit comandantului-sef responsabil de acest sector, Oleksandr Sirski, citat duminica DPA, potrivit Agerpres.Dupa cum a anuntat conducerea militara duminica, Sirski a prezentat in ajun un bilant al situatiei operationale…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari rusi Wagner, a afirmat ca fiul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a servit ca artilerist in cadrul fortei sale private de luptatori, relateaza CNN. "Dintre toti cunoscutii mei - voi spune asta pentru prima data - o persoana, Dmitri Sergheevici…

- Presedintele Volodimir Zelenski a vizitat marti orasul Avdiivka, unul dintre punctele fierbinti pe frontul de est al razboiului din Ucraina, a anuntat serviciul sau de presa, relateaza AFP. „Am onoarea sa ma aflu astazi aici, sa va multumesc pentru serviciul vostru, pentru apararea teritoriului nostru”,…