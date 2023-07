Stiri pe aceeasi tema

- In satul Pugaceni, raionul Anenii Noi, in cadrul unor lucrari de construcție, au fost gasite ramașițele unui militar al Armatei Roșii care a murit in timpul Marelui Razboi pentru Apararea Patriei. Despre acest lucru a anunțat pe pagina sa de socializare unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova,…

- Ramasitele umane gasite in muntii din California au fost confirmate ca fiind cele ale actorului britanic Julian Sands, care a disparut in ianuarie in timpul unei drumetii, scrie BBC.Excursionistii au gasit ramasitele sambata, a anuntat politia, iar acestea au fost acum identificate oficial, conform…

- Julian Sands, unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici, a disparut in urma cu șase luni intr-o zona montana din California. De atunci nu se mai știe nimic de marele actor, insa recent au fost gasite ramașițe umane in acea zona in care a fost dat disparut, astfel ca anchetatorii vor incepe procesul…

- Ramasite umane au fost descoperite de excursionisti in zona Muntelui San Antonio din California, in apropierea locului in care actorul britanic Julian Sands a fost dat disparut in urma cu cinci luni, au anuntat duminica autoritatile locale, relateaza AFP, scrie Agerpres.Ramasitele umane au fost gasite…

- Informații de ultima ora de la operațiunea de cautare a submarinului Titan, care a disparut in cursul zilei de duminica, 18 iunie, in afundul Oceanului Atlantic! Paza de Coasta a Statelor Unite a declarat joi, 22 iunie, ca o nava subacvatica a localizat un camp de resturi in apropierea Titanicului.…

- Ramașițele din doua morminte simultan au aratat prezența agentului patogen in oasele decedaților. Aceștia au fost ingropați cu mii de ani inainte de epidemia de ciuma din Europa. In dinții a trei persoane ingropate in Marea Britanie cu o mie de ani inainte de pandemia mortala cunoscuta sub numele de…

- Ruinele scufundate ale unui drum vechi de 7.000 de ani se ascund sub apa in largul coastei insulei croate Korcula. Structura neolitica a conectat candva insula la un teritoriu antic, artificial, relateaza Live Science, potrivit Agerpres.

- Poliția australiana a intrerupt cautarile unui pescar disparut, Kevin Darmody, in varsta de 65 de ani, dupa ce au fost gasite ramașițe umane in stomacul unui crocodil, a anunțat poliția din Queensland.