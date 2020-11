Arheologii au descoperit ramasitele bine conservate a doi barbati care au murit arsi de eruptia vulcanica ce a distrus orasul antic Pompei in anul 79 d. Hr, a anuntat sambata ministrul Culturii din Italia, potrivit Reuters. Foto: (c) Luigi Spina/Handout via REUTERS Unul dintre acestia era probabil un barbat cu o pozitie sociala inalta, cu varsta cuprinsa intre 30 si 40 de ani, care mai pastra inca urmele unei pelerine din lana prinse sub barbie. Cel de-al doilea, cu varsta cuprinsa intre 18 si 23 de ani, purta o tunica si a avea cateva vertebre rupte, indiciu ca ar fi fost un sclav care facea…