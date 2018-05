Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 mai, in jurul orei 12:40, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca au fost gasite ramasite umane pe un drum comunal din localitatea Jucu de Mijloc. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei rurale,…

- Politistii din Braila au demarat o ancheta dupa aparitia in mediul online a unui filmulet in care un preot bruscheaza un bebelus in timpul slujbei de botez. Si reprezentantii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos au reactionat, anuntand o ancheta care-l vizeaza pe preotul respectiv si cerand scuze rudelor…

- Ancheta in cazul oaselor descoperite sub cada unei garsoniere din localitatea gorjeana Balteni este abia la inceput, dar investigatorii au emis deja o prima ipoteza. Oasele, printre care ar fi și multe de origine animala, sunt vechi de peste trei decenii, adica cam de cand a fost construit imobilul.…

- Andrei Lazar, purtatorul de cuvant al Politiei Gorj, a declarat, miercuri seara, ca barbatul care a facut descoperirea cumparase de curand garsoniera si urma sa o renoveze. "Politia orasului Rovinari a fost sesizata de un barbat de 37 de ani, din comuna Balteni, cu privire la faptul ca a gasit niste…