Rămășițe umane găsite pe munte, în Vâlcea Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Valcea au descoperit bunuri și fragmentele osoase ale unei persoane, in zona montana a varfului Țucla din masivul Buila – Vanturarița, județul Valcea. Se crede ca persoana a disparut in luna august, in zona manastirii Patrunsa. Citește și MAE, atenționare de calatorie pentru Franța „Persoana a fost descoperita […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe fragmente osoase și obiecte de imbracaminte au fost gasite sambata in localitatea Costești, in zona montana a varfului Țucla din masivul Buila - Vanturarița, județul Valcea.

- Salvatorii au facut o descoperire in urma unei operatiuni de cautare desfasurate de echipa Salvamont Valcea. Este vorba despre bunuri si fragmentele osoase ale unei persoane disparute in luna august in zona manastirii Patrunsa.Iata postarea de pe pagina de socializare a Salvamont Romania Dispeceratul…

- Un grup de 11 cetateni irlandezi care au plecat de miercuri dimineata de la manastirea Pietroasa intr-o tura pe munte s-au ratacit din cauza cetii. O ruda a unui turist a dat alarma joi dimineata in jurul orei 5.44 ca cei din grup solicita ajutor.Cautarile au durat, iar coborarea acestora de pe munte…

- Inginerii au recuperat resturile submarinului și presupusele ramașițe umane de pe submersibilul Titan, care a facut implozie in timpul unei calatorii incheiate tragic catre epava Titanicului, anunța Paza de Coasta a SUA.

- Salvatorii montani intervin duminica pentru recuperarea trupului unei persoane decedate pe versantul Farcau (la 1.900 de metri altitudine) din Muntii Maramuresului, aproape de frontiera de stat romano-ucraineana, descoperirea fiind facuta de un turist, a informat directorul Serviciului Public Judetean…

- O persoana a suferit un AVC pe munte, astazi, in Masivul Ceahlau. Salvamontiștii intervin la fața locului. Citește și: Fost consumator de droguri, despre campaniile antidrog: „Degeaba vii tu, organ judiciar, și imi spui ca nu e bine” „Salvamont Neamț intervine in zona de Vest a Masivului Ceahlau (Jgheabul…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați miercuri ca in podul unui lacaș de cult din municipiul Targu Jiu a fost gasita o cutie metalica in care se aflau mai multe fragmente osoase ce par a fi de natura umana. Polițiștii deplasați la fața locului au ridicat mai multe…

- ACȚIUNE PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE “Nu cred ca mi se poate intampla mie“ este un mod de gandire pe care il au majoritatea tinerilor, indiferent de nivelul de educație sau de clasa sociala din care fac parte. In perioada 16 – 17 august 2023, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza…