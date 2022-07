Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane din localitatea ucraineana Irpin, aflata la aproximativ 25 de kilometri Nord-Vest de Kiev, ale caror locuinte au fost distruse in urma atacurilor militarilor rusi din lunile februarie si martie, au fost cazate in mai multe vagoane puse la dispozitie de Caile Ferate din Ucraina, in…

- Peste 10.000 de locuitori ai orasului-port ucrainean Mariupol, aflat sub ocupatie rusa, se afla in prezent in inchisori sub controlul autoproclamatei Republici Populare Donetk (RPD), ale carei autoritati proruse le-au inlocuit pe cele ucrainene, transmite luni EFE. Aceste informatii au fost date publicitatii…

- Dupa ce bombardamentele armatei Federatiei Ruse au distrus orasul Irpin, mii de ucraineni au ramas fara case. O parte dintre ei locuiesc, in prezent, in „Orasul de fier”, in vagoane de tren.

- Mai multi locuitori din orasul ucrainean Irpin, distrus in mare parte de armata rusa, si-au gasit o noua casa: o garnitura de tren. Familiile locuiau intr-un bloc distrus aproape total de bombardamentele rusilor si, neavand unde sa stea, s-au mutat intr-un tren.

- Evolutia principalelor fenomene demografice in anul 2021 comparativ cu anul precedent a fost caracterizata de creșterea mortalitații, a nupțialitații a divorțialitații, a mortalitații infantile. De asemenea, natalitatea a scazut, arata datele Direcției Județene de Statistica Maramureș. Numarul nascutilor…

- Anchetatorii ucraineni au examinat 269 de cadavre in Irpin, langa Kiev, de cand orasul a fost recuperat de fortele ucrainene la sfarsitul lunii martie, a declarat, luni, un oficial din cadrul Politiei, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…