- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, in legatura cu alegerile prezidentiale, ca in afara de Marcel Ciolacu, presedintele PSD, “care are un mastodont in spate” nu vede un alt candidat care poate intra in turul doi. El a mai afirmat ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, nu va candida…

- Președintele AUR, George Simion, are toate șansele sa intre in turul II la alegerile prezidențiale. Asta arata cel mai recent sondaj realizat de Sociopol, care il plaseaza pe Marcel Ciolacu pe primul loc in preferințele de vot ale romanilor, cu 25%, fiind urmat de George Simion, cu 19%. Pe locul trei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 12 iulie, ca la urmatorul Consiliu Politic National se va stabili daca social-democrații vor susține un candidat independent la alegerile prezidențiale.„La urmatorul Consiliu Politic Național vom discuta acest lucru. In acest moment am vorbit despre…

- Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana se situeaza pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, cu o cota de 26,7%, fiind urmat de presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu - 17,8%, de liderul USR Elena Lasconi, de liderul SOS Romania Diana Sosoaca, liderul PNL…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 1 iulie, ca el va avea „un dialog cu toata lumea”, inclusiv cu Elena Lasconi, noul președinte al USR, și „vom vedea unde duc discuțiile”.„Eu am avut o atitudine cat se poate de normala si decenta si voi avea si de aici inainte. Am sunat-o pe doamna Lasconi…

- Liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, proaspat reconfirmat in funcția de președinte al Consiliului Județean, a declarat, miercuri, la Digi24, ca liberalii ar trebui sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale din septembrie, in contextul informațiilor potrivit carora Marcel Ciolacu le-a transmis…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la Alba Iulia, referindu-se la posibilitatea ca PSD sa il sustina pe Mircea Geoana la alegerile prezidentiale, ca acesta a spus ca nu doreste sa fie sustinut de Partidul Social Democrat. „Domnul Mircea Geoana a spus ca nu doreste sa fie…

- Presedintele PSD ar planui sa candideze la alegerile prezidentiale 2024. Dar a punctat ca va lua aceasta decizie in functie de rezultatul alegerilor comasate – locale si europarlamentare – din 9 iunie. Marcel Ciolacu a fost intreba direct de ce se teme sa-si asume candidatura la alegerile prezidentiale.…