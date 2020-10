Stiri pe aceeasi tema

- Politic Deputatul PSD Violeta Raduț, vot favorabil pentru legea care reduce birocrația și sprijina antreprenorii 07/10/2020 10:32 Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat marti, doua proiecte de lege, ce au drept scop reducerea birocratiei si sprijinirea antreprenorilor. Pentru…

- Politic Vera Mitran ramane cu funcția de vicepreședinte al ANPC și renunța la mandatul de consilier local 02/10/2020 14:29 Valentina Veronica Mitran-Piticu, candidatul PNL pentru funcția de primar al Alexandriei, a obținut, la scrutinul de duminica, 4.325 voturi, adica 29,21% din totalul de voturi…

- Politic Adrian Gadea, dupa ce Parlamentul a votat majorarea cu 40% a pensiilor: “Este vremea ca PNL sa respecte legile țarii și sa-i respecte pe pensionari” 23/09/2020 14:53 Parlamentul a votat, marți, majorarea pensiilor cu 40%, amendament susținut de PSD la legea rectificarii bugetare.…

- In sedinta ordinara de vineri, consilierii judeteni au aprobat Regulamentul pentru transportul public de persoane in Politic / on 14/08/2020 at 13:11 / In cadrul sedintei de vineri a Consiliului Judetean Teleorman, consilierii au aprobat 12 hotarari initiate de presedintele Danut Cristescu pentru…

- „In data de 22.06.2020, liderii de grup de la Camera Deputatilor si Senat ai PNL, Daniel Fenechiu si subsemnatul am depus cererea de revocare din functia de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber, despre care noi spunem ca nu mai este demult Avocatul Poporului, este Avocatul celor de la PSD si ALDE.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat vineri CCR privind modificarea si completarea Legii concurentei. Seful statului precizeaza ca la Senat, forul decizional, au fost realizate interventii asupra unor prevederi importante ale legii, care insumeaza peste 20 de articole, comparativ cu forma tacita adoptata…

- Adrian Gadea acuza presiuni asupra primarilor PSD: “Fac un apel ca instituțiile deconcentrate sa nu mai fie folosite in lupta politica” in Politic / on 15/07/2020 at 13:40 / Președintele PSD Teleorman, Adrian Gadea este, oficial, candidatul partidului la șefia Consiliului Județean. Anunțul…

- Adrian Gadea, trezit din letargie de Ziarul Teleormanul / In sfarșit, iși asuma candidatura intr-un drept la replica in Politic / on 10/07/2020 at 19:26 / Vizibil lezat de faptul ca și-a permis cineva sa-și puna intrebarea daca nu cumva atitudinea nepasatoare fața de de niște dezertari ale unor oameni…