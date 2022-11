Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite s-a terminat cu inca o eliminare, astfel ca inca un concurent la parasit competiția. Chiar daca doua dintre farfurii au obținut cel mai mic punctaj, doar unul dintre concurenți a fost eliminat.

- Cu puțin timp inainte sa moara, Nosfe a participat la show-ul Chefi la Cuțite, unde i-a impresionat atat pe cei trei bucatari, cat și pe Gina Pistol, prin caracterul lui deosebit. Luni 31 octombrie, Antena 1 a difuzat ediția la care a luat parte artistul și care a inclus și un omagiu emoționant in memoria…

- Vestea ca celebrul artist Nosfe s-a stins din viața la varsta de 37 de ani a luat cu asalt o lume intreaga. Ei bine, in ediția de aseara de la Chefi la cuțite, 31 octombrie, Nosfe a „revenit” pe micile ecrane alaturi de soția lui, Madalina Crețan, iar chef Florin Dumitrescu a vorbit in mediul online…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei ași ai gastronomiei iși aleg concurenții potriviți…

- Inainte cu doar o luna de evenimentul tragic care i-a adus sfarșitul vieții artistului, Nosfe și soția lui, Madalina Crețan au fost concurenți in celebrul show culinar, Chefi la cuțite. Iata apariția acestora la TV și preparatul pe care l-au ales pentru acest moment.

- Cum a aparut Nosfe la „Chefi la Cuțite”, show-ul culinar difuzat de postul de televiziune Antena 1. Regretatul artist a facut echipa cu partenera sa și au mers in emisiune pentru a le pregati mancare juraților. Cunoscutul rapper ar trebui sa apara luni, 17 octombrie, in cadrul filmarilor realizate la…

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite continua cu un concurent special, in varsta de doar 13 ani. Matteo Afloarei este roman, dar vine din Italia și i-a emoționat pe jurați cu povestea sa, dar le-a adus și o scrisoare de-a dreptul speciala. Concurentul a fost insoțit in concurs de mama lui, care…

- Gheorghe Vatafu, considerat un maestru in arta culinara și unul dintre fondatorii gastronomiei romanești moderne, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Iata cum s-a prezentat in fața juraților de la Chefi la cuțite, in cadrul unei ediții speciale din sezonul 9.